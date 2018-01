Embralixo tem contrato garantido até abril

O contrato de limpeza pública da cidade continua indefinido e de forma emergencial. A licitação para a contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza pública e correlatos estava marcada para acontecer dia 5 de janeiro, mas foi suspensa pela Prefeitura. As quatro empresas participantes estavam presentes no local, mas foram pegas de surpresa com a informação da suspensão.

A Embralixo está a cerca de 30 anos à frente do serviço de limpeza pública da cidade. Em janeiro de 2017, quando o contrato venceu, a Prefeitura prorrogou o prazo do contrato com a empresa por um ano, que venceu dia 6 de janeiro de 2018.

O aditamento do contrato por mais 90 dias foi assinado no mesmo dia, mas foi publicado na Imprensa Oficial somente na última sexta-feira, 26. Com isso o prazo do contrato emergencial encerrará dia 6 de abril.

Durante esse período a Prefeitura deve abrir nova licitação.

As participantes do certame eram: a atual responsável pelo serviço na cidade, Empresa Bragantina de Varrição e Coleta de Lixo Ltda- Embralixo; P&S da cidade de Guarulhos; FS de São Paulo e MZ Locações.

A licitação deve ser dividida em três lotes: varrição manual de vias e logradouros públicos, coleta e destinação final de resíduos sólidos domiciliares/comerciais/industriais; segundo lote para coleta e destinação de lixo hospitalar e terceiro lote para coleta de entulhos da construção civil. De acordo com o que consta no edital do certame suspenso, são estimados por mês a coleta de 4.616 toneladas de lixo e varrição de 913 quilômetros de vias públicas.