O vandalismo é na maioria das ocasiões irritante de sentir e ver. Na manhã de sexta-feira, 26 de janeiro, enquanto se procurava fotografar a obra de limpeza do Lago do Taboão, local que apresenta a cidade aos visitantes e abraça moradores na volta pra casa, um impacto no peito: As tabelas da quadra de basquete seminovas foram pichadas. No Município existe lei específica contra vandalismo, mas quase nenhum dos vândalos é pego e quando são, como foi registrado na última semana, a identificação é preservada. Tal atitude acaba por catalisar a ação das tintas nas mãos do destruidor de monumentos, bens públicos ou particulares. Aqueles que atacam coisas belas ou valiosas, com o propósito de arruiná-las.