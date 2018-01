Bragança recebe Sebrae Móvel

A unidade do Sebrae Móvel está em Bragança para atendimento gratuito a microempreendedores individuais, empreendedores e a quem deseja ter o próprio negócio.

O serviço chegou ontem à cidade e permanece até sexta-feira, 2 de fevereiro.

Ontem a unidade esteve em frente ao Mercado Municipal. Hoje estará em frente ao Mini MIS (Casinha do Lago); amanhã em frente ao Almoxarifado da Saúde, próximo ao Terminal Rodoviário; na quinta-feira, 1º, na av. Dep. Virgílio de Carvalho Pinto, atura do número 404, no Parque dos Estados; e na sexta-feira, 2, novamente em frente ao Mercado Municipal. O atendimento é realizado das 10h às 16h.

O Sebrae Móvel funciona como um escritório itinerante, que visa estabelecer um contato direto, informar e orientar quem já tem ou deseja investir em um pequeno negócio.