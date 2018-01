Escolas municipais: Alunos começam ano com kit escolar e uniforme novo

As aulas nas escolas municipais começam amanhã para cerca de 15 mil alunos. O calendário foi definido em sincronia com o período das instituições de ensino particular e da rede estadual, promovendo mais flexibilidade e cumprindo os 200 dias letivos.

Segundo informou ontem a Prefeitura, já no início do ano letivo os alunos serão contemplados com o kit escolar e o uniforme de verão. Nesta primeira etapa, serão entregues os uniformes de verão composto por duas camisetas e um short/short-saia.

O Kit do berçário é composto pela parte escolar e pela parte higiênica, sendo a primeira com um caderno pequeno de capa lisa e uma pasta polionda. Já a parte de higiene é composta por shampoo, sabonete, conjunto de pente e escova e pacotes de fraldas descartáveis.

A composição do kit para educação infantil I, II e III (creche), é composta por caderno pequeno de capa lisa, pasta polionda, gizão de cera, cola branca, massa para modelar, tinta guache, pincel brocha, lápis de cor e apontador. Já para a educação infantil IV e V (pré-escola) o kit é composto por estojo, agenda escolar de capa lisa, pasta polionda, lápis preto, cola branca, borracha, massa para modelar, tinta guache, apontador, lápis de cor, tesoura escolar, pincel brocha, caderno brochurão de capa lisa, gizão de cera e rolinho de espuma.

Para o ensino fundamental a composição do kit escolar ficou definido com duas unidades de cadernos brochurão de capa lisa, dois cadernos universitários de capa lisa, estojo, agenda escolar de capa lisa, lápis preto, cola branca, borracha, pasta escolar, caneta azul e vermelha, apontador, lápis de cor, tesoura escolar, gizão de cera, régua de 30 cm e um caderno de desenho capa lisa.

Os Kit Escolares já estão sendo entregues nas escolas e, nas próximas semanas, os uniformes também já devem estar prontos para a distribuição.

Segundo a Secretaria de Educação, neste ano a rede de ensino municipal possui aproximadamente 15 mil alunos matriculados, nas 68 unidades escolares do município. Na busca pelo atendimento da demanda de pais que contam com as creches para deixarem os filhos enquanto trabalham, a Administração Municipal informa que está em andamento a construção de três creches com previsão de entrega para 2018, sendo Pe. Aldo Bolini, Vista Alegre e Saada Nader.

NOVOS EQUIPAMENTOS- A Prefeitura adquiriu para o ano de 2018 novas mobílias e novos playgrounds que serão instalados nas escolas municipais.

Foram adquiridos quatro mil conjuntos de carteiras e cadeiras, que serão entregues a todas as Escolas de Ensino Fundamental, que atendem crianças do 1º ao 5º ano do município. Também foram comprados dois mil ventiladores para serem instalados nas unidades escolares de Ensino Infantil e Fundamental, salientando que também serão substituídos os que já não possuem condições de uso.

Também foram adquiridos novos playgrounds e peças de reposição para a troca das que se desgastaram com o tempo. Ao todo foram compradas 640 peças de brinquedos diversos, que serão montadas nas Escolas Municipais e nas novas unidades de Educação Infantil que estão sendo construídas nos bairros Padre Aldo Bolini e Vista Alegre.