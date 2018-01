Morre idoso com suspeita de febre amarela

Morreu na terça-feira, 23, mais uma pessoa com suspeita de febre amarela em Bragança. A informação foi divulgada pelo hospital apenas na quinta-feira, 25. O homem de 74 anos era residente do bairro Morro Grande da Boa Vista e estava internado desde o dia 18 de janeiro na Santa Casa. Segundo diagnóstico do hospital, a morte é tida como suspeita de febre amarela ou leptospirose.

Segundo a Prefeitura, a cidade tem seis casos suspeitos de febre amarela, ainda em análise.

A cidade ainda aguarda o resultado de exames do Instituto Adolfo Lutz para confirmar ou descartar a febre amarela de outro ho­mem morto, no dia 16 de janeiro e que residia no mesmo bairro. Ele ficou internado por três dias na Santa Casa. O resultado dos exames de confirma­ção da doença levariam 12 dias e ainda não foram divulgados.

Conforme a Gazeta Bra­gantina informou na edição de quinta-feira, 25, a secre­tária de Saúde ressaltou nesta semana os locais com maior número de casos de morte de macacos por febre amarela. Segundo ela, os bairros com maior número de casos são: Campo Novo, Campinho e Morro Grande da Boa Vista.

Além dos postos volan­tes, a imunização contra a doença segue sendo feita em todas as unidades de saúde do município, de se­gunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para receber a dose da vacina não é necessário apresentar a carteira de vacinação, mas os interes­sados devem estar munidos com um documento de iden­tificação.