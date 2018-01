Prefeito visita a Gazeta Bragantina

O prefeito Jesus Chedid (DEM) visitou a direção da Gazeta Bragantina na quinta feira, 25, acompanhado do vice- prefeito Amauri Sodré e dos secretários Municipais José Galileu de Matos, Darwin da Cruz Gonçalves e Luciano Lima.

O encontro informal du­rou 1h45 e, obviamente, a conversa também abordou a administração municipal em vários aspectos. O prefeito salientou que a situação pre­cária das finanças municipais e de todo o território físico de Bragança que encontrou ao assumir em 2017, provocou uma série de medidas imedia­tas na tentativa de recuperar cerca de R$20,5 milhões em convênios perdidos pela ad­ministração do PT entre 2013 e 2016, alguns dos quais já estão sendo reabilitados para investimentos em infraestrutu­ra, educação e saúde.

No mesmo sentido, disse o prefeito, o deputado Edmir Chedid trabalha incansavel­mente junto ao governador Geraldo Alckmin para rever­ter a decisão do governo em exigir a devolução do dinheiro liberado pelos convênios cujas obras não foram iniciadas ou concluídas, ou ainda obter aditamento de prazo para que as verbas não continuem per­didas. No caso de Bragança as situações mais expres­sivas são as verbas para a reforma do prédio do extinto Colégio São Luiz, cerca de 4,5 milhões, obra que caminha para o décimo ano e não é finalizada; e das obras de re­cuperação do Lago do Taboão que chega a R$8,5milhões. Segundo o prefeito, as pers­pectivas de obter a anuência do estado aos pedidos do de­putado Edmir são muito boas.

EDUCAÇÃO E SAÚDE- Além das creches em constru­ção, o prefeito anunciou que mais duas serão construídas na zona norte, sendo uma no bairro do Uberaba e outra no bairro Henedina Cortez, totali­zando 12 salas. Para a Saúde, mais oito ambulâncias desti­nadas pelo deputado federal Herculano Passos, serão agregadas à frota municipal que aos poucos está sendo recuperada após ser sucate­ada irresponsavelmente pelo governo anterior.

IPTU- Com relação a du­plicidade de carnês do IPTU, expedidos e entregues a al­guns contribuintes, o prefeito reconheceu que a secretaria de Finanças errou em não admitir o problema, conforme foi publicado na edição da GB de sábado, e determinou ao secretário de Finanças, Luciano Lima, que fosse feito um levantamento urgente para verificar se não há mais casos de carnês duplicados além dos reclamados.

O diretor da Gazeta Bra­gantina, Paulo Alberti Filho, salientou que a presença do prefeito na empresa, não foi para fazer uma prestação de contas, embora alguns assun­tos mais evidentes na atua­lidade tenham sido tratados. “Foi uma visita de cortesia que revigora uma amizade pessoal de mais de 30 anos com o prefeito Jesus e uma relação profissional, política e empre­sarial iniciada nos anos 70 com os saudosos ex-prefeito Hafiz Abi Chedid, deputado Nabi Abi Chedid e vereador Mauro Bauna Del Roio, quando iniciei a carreira na Rádio Bragança”, disse o jornalista.