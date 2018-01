Colégio São Luiz a um passo de ser salvo da ruína

Embora as chuvas e ventos castiguem as estruturas anti­gas, o prédio do antigo Colégio São Luiz está a um passo de ser salvo da ruína. No Palácio Santo Agostinho, Prefeitura, a expectativa de conquistar R$ 4,5 milhões junto ao Governo do Estado de São Paulo é alta.

O trabalho dos assessores do prefeito Jesus Chedid tam­bém é focado, pois o dinheiro existe nos cofres do Estado. Contudo, segundo a assesso­ria da Secretaria Estadual de Turismo, a Prefeitura tem que aprovar o projeto e assinar o convênio para acertar a trans­ferência do valor.

O prédio construído no final do Século XIX integra o patri­mônio público municipal desde 2005 e todas as decisões administrativas, assim como manifestações populares são no sentido da obtenção de recursos para a preservação do imóvel. Leia matéria na integra clique aqui.