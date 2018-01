Massa Bruta recebe Palmeiras em casa amanhã

Clube Atlético Bragantino jogará amanhã, 28, às 17h, contra o Palmeiras em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Paulista no Estádio Nabi Abi Chedid. A disputa é a mais aguardada pelos torcedores do Massa Bruta e será transmitida pela TV Globo e Pay Per View.

A escalação da equipe não foi revelada, mas devido ao cansaço de alguns jogadores, pode ser que haja mudanças, tendo a seguinte escalação: Alex Alves, Diego Macedo (Ewerton), Lázaro, Guilherme, Fabiano; Adenilson, Willian Schuster (Evandro), Vitinho (Helton Luiz); Léo Jaime (Anderson Ligeiro), Miguel (Matheus Peixoto), e Gerley (Bruno Sávio).

Durante a coletiva de imprensa realizada nas dependências do Nabizão, Marcelo Veiga reconheceu a qualidade do rival, destacou que será um jogo difícil, mas que a equipe tem condições de surpreender e ganhar do Verdão “nós temos condições e estamos trabalhando para isso”. O treinador também disse que espera que a equipe se recupere, tanto fisicamente quanto tecnicamente e revela que procurará corrigir erros individuais. “Vamos buscar ganhar confiança de todo mundo de novo, trazer todo mundo com o pé no chão e saber que daqui em diante não tem outra alternativa a não ser conversar com o grupo e ajudar a equipe e buscar uma vitória”.

Apesar da derrota contra o São Bento por 1 a 0, surpreender continua sendo o objetivo do técnico Marcelo Veiga. O Massa Bruta tem ganhado atenção da imprensa e dos adversários pela atuação nas primeiras rodadas. Já o Palmeiras é considerado hoje o melhor time do Paulistão pelo alto investimento em jogadores e 100% no campeonato.