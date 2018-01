Bragantino é ineficiente e perde para o São Bento

O Clube Atlético Bragantino perdeu por 1 a 0 na partida válida para a 3ª rodada do Campeonato Paulista no Estádio Nabi Abi Chedid. O São Bento estava entrosado, com muita marcação fechada, já o Massa Bruta entrou desatento e sem muito senso de coletividade.

O elenco do Braga em campo foi o mesmo do jogo contra o Santos: Alex Alves, Ewerton, Lazaro, Guilherme, Adenilson, Fabiano, Léo Jaime, Evandro, Matheus Peixoto, Vitinho e Gerley. No adversário entraram Rodrigo Viana, Régis, Douglas Assis, João Paulo, Fábio Bahia, Marcelo Cordeiro, Léo Itaperuna, Celsinho, Lúcio Flávio, Maicon Souza e Lucas Crispim.

O primeiro tempo começou com um Bragantino fora de ritmo, o São Bento, mais ligado, saiu na frente com ataques mais agressivos e marcação fechada. Seguindo este perfil de jogo, o inevitável aconteceu aos 23 minutos: Guilherme Mattis perdeu a bola no meio de campo para Celsinho, o meia levou a bola até a área e tocou para Lúcio Flavio, que tocou no contrapé de Alex Alves e marcou o gol da vitória.

Depois do gol o Massa Bruta começou a se desesperar para revidar e foi perdendo a pouca sintonia de grupo. Na beira do gramado, Marcelo Veiga pedia atenção ao elenco e logo tratou de trocar Gerley por Bruno Sávio e substituir Matheus Peixoto por Miguel Bianconi. Ambos aparentavam estar cansados de jogos anteriores e atrapalhavam com erros de passes que poderiam ter sido evitados.

Aos 43 minutos, Lúcio Flávio cabeceou e marcou gol, mas a jogada foi anulada porque ele estava impedido.

O primeiro tempo encerrou aos 47 minutos, o resultado foi um cartão amarelo de Fabiano por falta em Léo Itaperuna e Lázaro com o nariz sangrando e camisa toda manchada.

No começo do segundo tempo os jogadores se reuniram em roda no meio do gramado para fortalecer unidade. O zagueiro Lázaro voltou com tampão o nariz e em alguns momento precisou de atendimentos.

O Bragantino começou a mostrar mais garra e apostar mais vontade de furar o bloqueio do Bentão. No 1º minuto foi a vez de Léo Itaperuna levar cartão amarelo por falta em Fabiano, na cobrança de falta, Vitinho cobrou mas o goleiro Rodrigo Viana fez a defesa.

Foram várias as oportunidades perdidas do Braga, quando alguém conseguia levar a bola para frente ninguém aparecia para completar. Aos 16 minutos, Léo Jaime cruzou na área e Miguel cabeceou mal, outra oportunidade perdida foi quando Bruno Sávio cruzou a bola na área, o São Bento não conseguiu afastar muito bem e o Massa Bruta não conseguiu finalizar.

Depois de um cartão amarelo no meia Evandro, Veiga o substituiu por William Schuster. Infelizmente o meia também não conseguiu mandar para o gol, a bola foi por cima do travessão.

Aos 28, Vitinho cobrou falta feita por Marcelo Cordeiro em Léo Jaime e passou perto. Minutos depois, o atacante Léo Jaime puxou o contra-ataque lançado por Alex Alves e chutou errante para gol.

O jogo foi até os 50 minutos, ambos os clubes buscavam contra-ataques, foi um segundo tempo melhor para o Braga.

Durante a coletiva de imprensa, Marcelo Veiga disse que o Bragantino se mostrou um time completamente apático no primeiro tempo.

“Eu acho que eles sentiram muito o cansaço dos dois primeiros jogos, o tempo de recuperação foi muito pouco para esta partida, mas não podemos levar isso em conta porque o segundo tempo foi completamente diferente, mais dinâmico, mais aceso, mais ligado, buscando resultado. O gol não veio por um pouco mais de competência (do São Bento). Eu acho que tínhamos time para não perder, sabíamos que não poderíamos oferecer erros e as correções começam a partir de agora”.

O Braga está na vice-liderança da chave A, com 6 pontos, atrás do Corinthians. A vitória levou o São Bento a liderança do Grupo C, com 7 pontos.