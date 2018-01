Divulgada lista de aprovados no concurso de Jovem Aprendiz da Sabesp

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) divulgou, pelo site da Fundação Carlos Chagas, o resultado do concurso destinado ao preenchimento de 485 vagas para o Programa Aprendizagem de Assistente Administrativo, distribuídas por diversas cidades do Estado.

As vagas são destinadas para estudantes do 1º ou 2º ano do ensino médio em 2018, com idade mínima de 14 anos e máximo 22 anos no ato da admissão.

O Programa visa a formação de assistente administrativo, sob responsabilidade do Senai-SP. O concurso teve 8.489 inscritos, com 4.311 habilitados.