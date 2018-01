Zona Sul: Secretaria de Serviços se prepara para acabar com impactos de chuva

Em entrevista, o secretário municipal de Serviços, Aniz Abib Júnior diz que está preparado para iniciar obras de correção da infraestrutura da Rua Francisco Luigi Picarelli, no Jardim Santa Helena, zona sul, para acabar com as enchentes. Uma ação judicial sobre esta situação circula na Justiça local há mais de 20 anos com sentença proferida, mas nada feito para cumpri-la.

O “Recanto do Santista”, propriedade de Claudio Pedroso Marinho, bastante castigada devido ao não cumprimento da sentença, passou por uma vistoria da Secretaria Municipal de Serviços, nessa semana, e daí a manifestação do titular da pasta Aniz Abib sobre estar pronto para agir no sentido de resolver a questão. “Aquele local necessita de várias frentes de intervenções. Há que melhorar a capacidade de drenagem da Luigi Picarelli, desassorear o lago próximo, e rebaixar os lagos do Condomínio Village Santa Helena. Nós estamos com um pré-projeto que nos permite, com recursos próprios, tomar as primeiras providências para sanar o problema”, disse.

Os problemas das enchentes decorrem de fatores, como por exemplo, rompimento crônico da comporta do lago que o secretário pretende fechar, da ineficácia da rede de drenagem, devido à impermeabilização maciça da região, área de preservação permanente (APP) redução do canal do Ribeirão Santa Helena por aterro de posto de combustíveis Capivarão e construção de muro de arrimo sem a devida licença ambiental, quando da construção do prédio onde funciona a Telha Norte. As duas obras irregulares foram denunciadas pela Gazeta Bragantina ao serem iniciadas, uma a mais de 20 anos e outra a mais de 10, respectivamente.

“Parte do canal do ribeirão já está aberta nas imediações do Lago do Taboão. A partir do projeto da Secretaria de Obras que nos deve ser entregue até o final de semana, criaremos os meios, apoiados em orientações do Departamento Jurídico da Prefeitura, para iniciar um trabalho de minimizar ou até resolver aquela situação. Outro projeto de maior incidência está em análise em Brasília para a liberação de R$ 30 milhões. Este será um projeto maior com obras em toda a bacia hidrográfica da zona sul. Mas agiremos antes”, afirmou o secretário.

As demandas judiciais sobre os impactos, segundo registros e declarações das vítimas, começaram em dezembro 1999, após instauração de inquérito civil, com registro de boletim de ocorrência devido à construção de edificação em área de preservação permanente às margens do ribeirão Santa Helena.

O prefeito Jesus Chedid tinha reunião agendada com o Ministério Público do Meio Ambiente no final da tarde de ontem, e a sentença relativa à demanda em questão provavelmente seria acrescentada a pauta.