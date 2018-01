Curso gratuito de jardinagem

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento dos Agronegócios e o Fundo Social de Solidariedade, em parceria com o SENAR (Serviço de Aprendizagem Rural), oferece à população o curso de jardinagem gratuito. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas.

O curso, com duração de 32 horas, acontecerá dos dias 30 de janeiro a 2 de fevereiro, das 8h às 12h, com uma hora de almoço por conta do SENAR, retornando das 13h às 17h. A capacitação será realizada na propriedade Portal das Estâncias, na Rua José Vicentini, 550.

O objetivo é conhecer os tipos de jardim, as plantas de interior e exterior, além das necessidades das plantas de jardim, solo, adubação, plantio, irrigação, controle de pragas e doenças. Realizar podas, corte de cercas vivas e gramas e saber identificar equipamentos para jardinagem.

As inscrições deverão ser feitas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento dos Agronegócios, que fica nas dependências do Parque de Exposição Dr. Fernando Costa (Posto de Monta).