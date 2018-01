Nomeado o novo Conselho de Assistência Social

Foram nomeados na terça-feira, 23, em solenidade realizada no Gabinete da Prefeitura, os novos membros que devem compor o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), para gestão 2018/2019. O conselho é composto por Governo e Sociedade Civil, por 24 membros, sendo 12 membros titulares e 12 membros suplentes.

O conselho é um órgão permanente, descentralizado e participativo, de âmbito municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS), responsável pela coordenação da Política de Assistência Social e do Sistema Único de Assistência Social.

O CMAS tem entre suas diretrizes a ampliação do universo de atenção para os segmentos excluídos e vulnerabilizados e garantia da construção de uma política pública efetiva.

Os membros são: Do Governo Municipal: Harumi Kawagoe Alvarisa Lima, Maria de Lourdes Diniz, Valdomina Ribeiro M. de Souza, Lucimara Aparecida da Silva Santos, Sérgio da Silva Lima, Vera Cristina de Oliveira, Marina de Fátima de Oliveira, Marcus Antônio da Silva Leme, Rita de Cássia Pereira da Silva, Rosângela Aparecida Rodrigues Gonçalves, Cristhian Conte Lima, Manoel Soares da Silva. Das entidades: Simone Aparecida Pinheiro de Souza – Comenor, Deliana Silva – Casa Rosa, Carina Aparecida Martim Rodrigues – Lar da Benção, Ana Lídia Piniano de Oliveira – Sama, Benedita Aparecida de Moraes – CRAS Planejada, Rosa Aparecida Tomaz – CRAS Julio Mesquita, Jhose Camila da Silva Rabelo – CRAS Julio Mesquita, Suplente: Dilma Serafim – CRAS Águas Claras.