Praça 9 de Julho: Executivo acata sugestões de comerciantes do bairro

Os comerciantes do entorno da Praça Nove de Julho, em virtude das obras que visam a urbanização e readequação da malha viária no local, reuniram-se com o prefeito Jesus Chedid, vice Amauri Sodré e secretários municipais, na semana passada, para sanar dúvidas sobre o projeto e fazer sugestões. Na ocasião o Secretário de Mobilidade Urbana, Manoel Botelho, usou a planta do projeto para explicar o que estava previsto para o local. “Para esse enquadramento da Imigrantes, considerando transformar ela efetivamente numa via rápida e eliminar todo gargalo de trânsito causado por aquela rotatória da praça, eles se sensibilizaram e ficaram preocupados em relação ao boulevard que será construído anexo a praça”, disse o secretário.

Durante o diálogo a administração sugeriu, dentro do projeto, prever uma expansão da área de estacionamento, zona azul na praça e aumento da faixa de rolagem no viário que passa em frente aos estabelecimentos.

O prefeito informou que reuniria todas as secretarias envolvidas no projeto para estudar os pedidos dos comerciantes. A apresentação do projeto refeito dentro das solicitações e sem descaracterizá-lo foi apresentado na quarta-feira, 24, aos comerciantes, que disseram estar satisfeitos com as mudanças.