Veiga convoca torcedores: “O apoio da torcida vai fazer diferença neste momento”

Após a vitória do Bragantino contra o Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro, o técnico Marcelo Veiga e equipe já passaram a focar no jogo contra o São Bento, que acontece hoje, às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid.

Veiga disse que os jogadores estavam muito felizes com o resultado da 2ª rodada. “A felicidade é enorme, foi uma quebra de tabu que vai ficar por muito tempo na lembrança de todos, segundo que esta é a premiação de todo um trabalho desses meninos”, reconheceu.

O preparo físico dos jogadores foi um diferencial para a derrota do Peixe, que não estava em um nível ideal. O Bragantino trabalhou para neutralizar o adversário nos primeiros 15 minutos de cada tempo para diminuir o desempenho do Peixe ao longo dos 90 minutos.

Ciente de que o time passará a ser observado pelos próximos adversários, o Bragantino se prepara para a responsabilidade de vitórias e está se dedicando para continuar surpreendendo. “Os jogadores estão apostando naquilo que a gente quer, procurando se dedicar. Sabemos que é início de competição, nós não queremos ser o cavalo paraguaio, estamos conscientes do que somos capazes e vamos em buscar”, disse o técnico.

Ele conversou com a equipe sobre a importância da recuperação e trabalhou o psicológico do elenco. “É um outro jogo, outro clima. O adversário já vai saber daquilo que a gente tem para neutralizar e tentar explorar os contra-ataques, então a gente tem que estar focado porque nós queremos chegar onde a gente sonha, que é o segundo colocado do grupo”, disse Veiga, que espera conseguir no mínimo 4 e no máximo 6 pontos.

O técnico é enfático ao dizer que dentro de casa o mando de campo deve ser do Bragantino, e chamou a torcida para apoiar o Massa Bruta. “Se o time do São Bento é chato, carne de pescoço, nós também temos que ser e eu acho que o apoio da torcida vai fazer diferença nesse momento, de empurrar, saber que nas dificuldades a gente precisa do torcedor. É dessa forma que a gente vai conseguir a vitória”, finaliza.