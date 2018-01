Desde setembro/2017: Salários no Hospital UNION estão atrasados

Embora sem receber os salários, os funcionários permanecem no Hospital UNION que fechou as portas na semana passada. Um grupo destes funcionários se reuniu na Praça Raul Leme e distribuiu uma carta aberta á população. A permanência no local de trabalho é orientação do Sinsaúde Campinas e Região, sindicato da categoria.

Para o sindicato, se os funcionários se ausentarem, poderão ser acusados de abandono de emprego e perder todos os direitos. Vicentina da Silva Melo André, diretora do Conselho Fiscal do Sinsaúde, falou sobre a situação em entrevista concedida à GB. “O hospital foi fechado porque os médicos saíram e se recusam a trabalhar sem receber. Nós do sindicato entendemos que é preciso lutar até as últimas possibilidades para resguardar os direitos dos funcionários, por isso os orientamos a permanecerem no hospital, mesmo sem atendimento”, afirmou.

Na carta aberta “Hospital UNION é fechado e trabalhadores estão sem receber seus direitos”, os funcionários explicam que o hospital está fechado desde o dia 19 de janeiro, por deficiência técnica. “Além de não honrar com a remuneração de seus funcionários, fato esque que se alastra desde setembro de 2017, a administração do hospital também não deposita o FGTS e não recolhe o UNSS, não está pagando vale transporte, deve fornecedores e deixa faltar medicamentos e insumos, o que inviabiliza a qualidade do atendimento. A situação já foi denunciada no Ministério Público do Trabalho”, explicam na carta aberta.

Várias tentativas de contatar os diretores, entre eles, Ricardo Valin, foram feitas, mas nenhuma com sucesso. Os funcionários foram informados da dificuldade e disseram que ele não falou nem com o sindicato porque está em férias foram do país.

Os conveniados da Unimed que eram atendidos no hospital em questão estão sendo orientados a, se precisarem de atendimento, procurar a central do convênio na Rua Dr. Cândido Rodrigues, 93 – Centro.