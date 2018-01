Lixo despejado na hora errada

O excesso de lixo despejado no cruzamento da av. São Lourenço com a rua Major Fagundes, no Lavapés, e na rua Santa Amélia, na Santa Libânia, mostra o descaso e falta de educação, pois despejar lixo doméstico aos finais de semana na rua consciente de que aos domingos o caminhão de coleta da Embralixo não circula em todos os locais do município é uma atitude nada civilizada.

Nestes locais é comum encontrar caixas de papelão, sacos plásticos, restos de comida e garrafas pet, tudo para divertimento dos cães abandonados da cidade, que espalham ainda mais esses lixos.

Cenas como essas acabam por deixar a cidade com aspecto de suja e com indicação que não existem serviços de limpeza pública, o que não é verdade. A população e alguns proprietários de estabelecimentos alimentícios, por exemplo, devem se conscientizar e aguardar as segundas-feiras para colocar o lixo na rua ou, pelo menos, providenciar cestos de lixo que impeçam a ação dos cães e vândalos.

No município não existe uma lei específica para coibir esta prática por si só de mal comportamento e que ofende a saúde pública, mas há quem sugere aos vereadores que atentem para esta necessidade. Uma lei com alto valor em multa é, na avaliação unânime de quem se vê ofendido, um remédio amargo que corrigirá a distorção das lições de berço.