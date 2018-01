Terrenos e imóveis abandonados: Fiscais da Prefeitura devem agir com rigor

A Comissão de Sindicância instaurada pela Prefeitura para apurar o reconhecimento de dívida sem contrato da ordem de R$ 8milhões com a ABBC, organização social (OS) que administrou a Saúde no município durante o governo do PT- 2013/2016, diante das evidências de irregularidades e omissões na gestão dos contratos que totalizam R$116 milhões, optou por sugerir ao prefeito a necessidade de uma auditoria independente para analisar todos os contratos e procedimentos que envolveram a OS e a gestão do ex-prefeito Fernão Dias (PT).

