Conselho Municipal de Saúde: Está em trâmite a eleição dos membros para 2018/2021

O Conselho Municipal de Saúde está convocando assembleia para escolha das entidades civis representativas de trabalhadores e usuários do Sistema Único de Saúde – SUS para integrar o conselho no período de 2018 a 2021. A resolução sobre a eleição foi publicada na Imprensa Oficial de terça-feira, 23.

A composição do conselho será: três membros representantes e respectivos suplentes do Gestor Municipal de Saúde, nomeado pelo prefeito Jesus Adib Abi Chedid; três membros representantes e respectivos suplentes dos Serviços Prestadores de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS; um da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos da Santa Casa de Misericórdia de Bragança; um do Hospital Universitário São Francisco na Providência de Deus e um da Associação Beneficente São Lucas; seis membros representantes e respectivos suplentes das Entidades Representativas dos Trabalhadores em Saúde legalmente constituídas e estabelecidas no município; doze membros representantes e respectivos suplentes de Entidades Representativas do SUS.

A assembleia eleitoral será realizada no dia 2 de março, no Núcleo de Apoio ao Professor e Aluno (NAPA) localizado na rua São Bento, n° 643, Vila Aparecida.

Somente serão aceitas as inscrições das entidades que apresentem os seguintes documentos: Cópia do Estatuto registrado em órgãos competentes; Cópia da ata de eleição da diretoria devidamente autenticada; Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, podendo ser apresentado protocolo de atualização; Ofício assinado pela presidência da entidade, indicando o nome completo do representante e seu respectivo suplente e Ofício assinado pela presidência da entidade, indicando o nome completo, número do RG e do CPF da pessoa credenciada para a votação no dia da eleição.

O período de inscrição é de 23 de janeiro a 22 de fevereiro, na sede do Conselho Municipal de Saúde, localizado na avenida dos Imigrantes, 4.400, Jardim São Lourenço. A homologação dos inscritos será dia 27 de fevereiro e a posse dia 7 de março.