Aos poucos o pesado equipamento para desassorear o Lago do Taboão, incluído a draga de 24 mil quilos, chegam à água. Um pouco a cada dia o equipamento vai sendo posicionado para iniciar a dragagem da terra que se acumulou no fundo do lago diminuindo representativamente a coluna d’água. Este trabalho vem sendo reivindicado há mais de 15 anos por muitos especialistas ambientais e parcela da população bragantina muito preocupada com o que tratam como ‘cartão postal de Bragança Paulista’.