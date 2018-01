Decreto municipal define datas e programação do Carnaval/2018

Está oficialmente definido como será o Carnaval/2018 em Bragança Paulista. O Decreto nº 2.636, baixado na terça-feira, 23, informa que as atividades carnavalescas, de natureza pública na cidade, ocorrem entre os dias 4 e 14 de fevereiro. De maneira que a população poderá se divertir nos desfiles do blocos, no Carnapraça, Baile da Melhor Idade e desfiles na Passarela do Samba “Chico Zamper”.

O resgate dos desfiles dos blocos ocorre na tarde do dia 4, abertura da folia, no período das 13h às 19h, com início do trajeto na Praça Raul Leme, seguindo pela Rua Coronel Leme, mantendo na Rua José Domingues e finalizando o percurso na Rua Tupi, bairro do Taboão.

O Carnapraça, evento muito esperado na Praça Raul Leme, ocorre no período de 10 a 13 de fevereiro, das 14h às 19h. O som ficará ao encargo da Banda do Grupo Áurea que tocará marchinhas de carnaval até às 17h. A partir daí, virão diferentes shows, como dos Batuqueiros de Jorge (10/02), Eliana de Lima (11/02), Originais do Samba (12/02) e Água de Benzê (13/02).

O Baile da Melhor Idade, acontece no dia 10 de fevereiro, das 20h às 0h, no Centro Cultural Geraldo Pereira, Praça Coronel Jacinto Osório, Matadouro; e os desfiles das escolas de samba nos dias 10 a 13 de fevereiro, na “Passarela Chico Zamper”; das 19h às 3h.

O decreto torna público também que o acesso aos eventos são abertos, com acesso gratuito, aceitando-se, no entanto, a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade do Município de Bragança Paulista (FSSMBP). “Os interessados em comercializar produtos durante a realização do Carnapraça deverão passar pelo cadastro da Divisão de Receita e seus procedimentos. Ficam proibidos o comércio, o porte e a utilização de quaisquer bebidas e similares, em embalagem de vidro, assim como a permanência de veículos com sonorização, nos locais de realização dos eventos carnavalescos”, frisa a determinação.

A Guarda Civil Municipal, a Divisão de Planejamento, Projetos e de Educação de Trânsito e a Divisão de Fiscalização ficam encarregadas da fiscalização do cumprimento das medidas tratadas no decreto municipal.