Ex-presidente Lula condenado por corrupção e lavagem de dinheiro

Por três votos, unanimidade, Luiz Inácio Lula Silva, ex-presidente da República Federativa do Brasil, é condenado a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Trata-se de uma importante página da história do país. O julgamento ocorreu ontem 24 de janeiro, em Porto Alegre (RS), no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).

O julgamento foi provocado por um recurso do ex-presidente, contra sua condenação de 9 anos e seis meses de prisão, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, imposta a ele pelo juiz federal Sérgio Moro.

O relator do processo, desembargador João Pedro Jebran defendeu a manutenção da sentença, com o aumento da pena para 12 anos e um mês. Em seguida, o revisor da matéria, desembargador Leandro Paulsen, declarou voto a favor da condenação e acompanhou a sugestão do aumento da pena de 9 para 12 anos. Antes de finalizar o voto, Paulsen avaliou que o ex-presidente deve passar ao cumprimento da pena, ou seja, ir para a prisão tão logo sejam julgados também os recursos a que tem direito, em 2ª instância, no TRF4. O terceiro e último a votar, desembargador Victor Laus, acompanhou os dois primeiros votos confirmando assim a condenação de Lula a 12 anos e um mês de prisão.

Com base na Lei da Ficha Limpa, a decisão dificulta a candidatura de Lula à Presidência da República nas Eleições de 2018. Depois de oficializada a decisão, o petista depende de uma série de recursos no próprio TRF4 ou em tribunais superiores para ser elegível em outubro. Contudo, na avaliação dos desembargadores, os recursos devem ser apreciados com Lula cumprindo a sentença de prisão confirmada por unanimidade.