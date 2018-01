Chuva volta a castigar

A forte chuva da tarde de ontem voltou a castigar diferentes pontos da cidade. Por volta das 18h15, pou­cos momentos após o fim da tempestade que durou pouco mais de 20 minutos, a Defesa Civil, Guarda Ci­vil Municipal, funcionários da Secretaria Municipal de Serviços e Corpo de Bombei­ros, não puderam dar mais informações sobre os danos devido à quantidade de soli­citações que chegavam via telefone.

As enxurradas na região central, onde a maioria dos espaços está impermeabili­zada por asfalto e constru­ções, ganharam velocidade impressionante. Na Rua São Pedro, por exemplo, os veículos encontravam muita dificuldade para seguirem direção à parte alta sentido imediações do Cemitério da Saudade.

Na Avenida Antônio Pi­res Pimentel o quadro foi o mesmo de outras ocasiões, as grelhas que devem fun­cionar como armadilha para capturar as enxurradas e im­pedir o acumulo, não foram eficientes e o cruzamento alagou, nenhum veículo pas­sou durante o temporal. Na Rua Francisco Luigi Picarelli, Jardim Santa Helena, nova­mente a água não encontrou espaço no canal do ribeirão e alagou a região.

Na Avenida D. Pedro II, Lago do Taboão, muita água na pista fez com que moto­ristas reduzissem a veloci­dade e uma árvore caiu. E vários outros locais, como por exemplo, Avenida Santa Isabel, Rua Tupi, Rua Mal­va, Rua Cândido Fontoura, José Gomes da Rocha Leal, Jerônimo Martin Carretero e Jardim Califórnia.

Na Universidade São Francisco (USF), o vento ar­rancou o telhado de um dos edifícios do campus e outras avarias em estabelecimentos comerciais também foram provocados.