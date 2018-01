Bragantino é o primeiro clube do país a ser patrocinado por empresas de criptomoedas

O Clube Atlético Bragantino se consagrou como o primeiro clube do Brasil a ser patrocinado por empresas ligadas ao mercado das criptomoedas bitcoins e MarteXCoins. O Braga passou a usar o logo das marcas Nação Trader e MarteXCoins no jogo contra o Santos, na segunda-feira, 22.

Segundo o vice-presidente do clube Luiz Arthur Abi Chedid, a novidade faz parte de um processo de modernização do Massa Bruta, que completou 90 anos no início de janeiro. “Precisamos sempre estar antenados nas tendências do mercado. As criptomoedas já são uma realidade. O Bragantino é um clube tradicional e de vanguarda, e por isso, temos a obrigação de estudar o mercado, criar soluções e alternativas com o objetivo de potencializar e fomentar ainda mais o meio esportivo”, revelou.

Apesar de ser o primeiro clube brasileiro a aceitar este tipo de patrocínio, o Bragantino é o segundo do mundo a inovar. O primeiro foi o Real Madrid, com a venda de ingressos do Tour no Estádio Santiago Bernebeu, por meio da criptomoeda.

A iniciativa foi elogiada por torcedores. Nas redes sociais, um torcedor comentou “Muito top, parabéns Bragantino. Meu segundo clube agora por apoiar a tecnologia”.