Piso da quadra do Ginásio de Esportes “Lourenção” é recuperado

O chefe da divisão de Esportes, Osvaldo Rodrigues Alves (Tyson), atendeu a reportagem na Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, para falar a respeito das situação do Ginásio de Esportes Dr. Lourenço Quilici (Lourenção), que passava por um problema de ordem estrutural: calhas e telhado necessitavam de revisão, e a pintura do prédio até hoje é uma questão não resolvida.

Problemas nas calhas e do telhado faziam com que chovesse na quadra do ginásio, prejudicando o piso de ótima qualidade, trocado em 2014 pela administração anterior. Segundo Tyson, o local não teve manutenção adequada por muito tempo. Ele disse que há muito algumas estruturas esportivas não eram frequentadas pelos munícipes, devido ao abandono da gestão passada.

“A história começa na gestão passada, quando o João Monteiro da Silva, o Padola, fez uma parceria com a Secretaria de Esportes daquela gestão, trouxe para Bragança um time de basquete com contratações de várias cidades e estados, para disputar o basquete em alto rendimento. Foi quando tiveram a ideia para captar recursos para a troca do antigo piso para um de alto nível, caríssimo, usado hoje na NBA. Por mais que o piso seja de ótima qualidade, eles não pensaram na questão estrutural”, relembrou.

Mesmo com a revisão do telhado em 2014, aparentemente não houve mais vistorias e todo o trabalho de revitalização e reforma foi prejudicado devido à falta de manutenção. Segundo Tyson, o piso prejudicado teve de ser removido. “Começamos com a parte mais importante, que era o telhado que já estava danificando o piso. Fizemos a retirada do material que apodreceu e enxertamos”, contou.

Ele afirmou que buscará junto ao secretário municipal de Esportes, Carlos Alberto de Sousa (Carlinhos), apurar a irresponsabilidade dos envolvidos com o dinheiro público e procurar responsabilização jurídica. “Dinheiro público é sagrado, nas condições do Ginásio naquele momento eu me preocuparia com a questão estrutural. Como coloco um material de alto nível em um lugar que não tem sustentabilidade para manter aquilo?”, questionou o gestor.

Na época a reforma foi dividida em três etapas, a primeira foi a construção do banheiro e a implantação do contra piso; a segunda etapa foi a instalação do piso de madeira e a última era a revisão do telhado. Todas as etapas tiveram licitação própria, no total custaram mais de R$ 250 mil.