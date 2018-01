Mais oito lojas devem ser inauguradas no shopping

Está previsto para o primeiro trimestre de 2018 que mais oito lojas sejam inauguradas no Bragança Garden Shopping. A Praça de Alimentação é a que mais virá com novidades, trazendo quatro grandes nomes para o mall. O Restaurante Reis, Mixirica, Yakisoba Factory e Mix Potato, uma das mais tradicionais franquias de batata recheada. O shopping ganhará também grandes aliados na área da beleza. O salão de beleza La Vitrine chegará oferecendo serviços com cabelereiros, manicures e pedicures. Também serão inauguradas as lojas de cosméticos Beauty Line e as franquias Lupo e Mr. Cat.