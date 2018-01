Aulas em escolas municipais começam dia 31

O início do ano letivo na rede municipal de ensino será no próximo dia 31. As secretarias das escolas municipais estão abertas durante todo o mês de janeiro para matrículas de novos alunos, transferências e outros assuntos burocráticos.

Segundo a Prefeitura, diversas reuniões foram feitas para organizar e planejar antecipadamente o calendário da educação para 2018. Algumas mudanças foram necessárias devido ao início do ano letivo de 2017, que causou alguns transtornos, fazendo com que fossem realizados diversos eventos no decorrer do ano para o cumprimento da carga horária do calendário escolar. O encerramento do ano letivo está previsto para dia 14 de dezembro.

Já o recesso escolar foi instituído para o período de 2 a 16 de julho, tanto para alunos, quanto aos professores. O calendário foi definido em sincronia com o período das instituições de ensino particular e da rede estadual, promovendo mais flexibilidade, sem deixar de cumprir com os 200 dias de aula obrigatórios.

EDUCAÇÃO INFANTIL- Na busca por um atendimento aos pais que contam com as unidades escolares para deixar seus filhos enquanto trabalham, duas escolas municipais estão atendendo até sexta-feira, 26. Estão abertas as escolas municipais Professora Maria Elisa Quadros Câmara, localizada no bairro Vila Aparecida, e Antonio José da Fonseca, no Parque dos Estados.

EJA- As inscrições para 2018 na Educação de Jovens e Adultos (EJA) seguem abertas. A EJA atende jovens e adultos que deixaram de estudar do 1º ao 5º ano (antiga 1ª a 4ª série) e desejam retornar. Atualmente duas escolas da rede municipal atendem esses estudantes, sendo elas a Escola Municipal Prof. Orlando Pinto de Oliveira e a Escola Municipal Padre Donato Vaglio.

Já está sendo estudada a possibilidade de ampliação da EJA para as escolas municipais Dinorah Ramos, Profª Haideé Marçal Sebin e na Escola Municipal Rural Eugênia de Souza Camargo. Caso a demanda atinja as expectativas, em 2018 essas escolas poderão atender os estudantes.

Outras informações na Secretaria de Educação, situada na Rua da Liberdade, s/n, no bairro Jardim Santa Rita de Cássia, pelo telefone 4034-7211, ou ainda pelo e-mail educacao@braganca.sp.gov.br.