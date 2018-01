Instituto Federal chega à sede própria 11 anos após instalar na cidade

O Instituto Federal São Paulo (IFSP) chega à sua sede própria 11 anos depois da instalação no Município. Desde que iniciou atividades, em 2007 na gestão do ex-prefeito João Afonso Sólis (Jango), o então Centro Federal de Educação Tecnológica/São Paulo (CEFET) funcionava num prédio anexo à Fundação de Ensino Superior de Bragança Paulista (Fesb).

A mudança vai favorecer a regionalização do instituto e atender melhor moradores da zona norte, segundo avaliam administradores. Na manhã dessa segunda-feira, 22 de janeiro, os portões já estava abertos para receber as matrículas de 2018. No momento, o maior trabalho é o de acomodar todos os equipamentos transportados do antigo endereço. A assessoria de imprensa informou que uma visita pública da imprensa será agendada para os próximos dias.

Contudo, foi antecipado que conforme planejado, neste primeiro momento, 343 vagas para ingressantes serão ocupadas. No ano passado em alguns momentos, devido a cortes nas verbas do governo federal, a administração do instituto chegou a duvidar que seria possível inaugurar a unidade em 2018.

A nova unidade de 8,1 mil m² foi construída num terreno de 22 mil m², doado pela Prefeitura em 2011. São dois prédios, sendo um com cinco pavimentos e outro com três. As instalações serão usadas para laboratórios, salas de aula e uma pequena parte para administração. O valor investido foi de R$ 827.339,82. Atualmente o IFSP tem capacidade para atender aproximadamente 1.000 alunos e poderá haver um acréscimo de vagas a cada ano.

Os curso do IFSP são totalmente gratuitos. Atualmente, o campus Bragança Paulista oferece cursos Técnicos e de Tecnologia nas áreas de Informática e Indústria, além do curso de Licenciatura em Matemática. No Ensino Técnico Profissionalizante oferece os cursos Técnicos Concomitante ou Subsequente em Mecatrônica e Técnicos Integrados ao Ensino Médio nas áreas de Informática, Mecânica e Eletroeletrônica.