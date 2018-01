Carnês do IPTU: Secretário afirma não haver duplicidade

“Até o momento não encontramos duplicidade nos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Em alguns casos foram entregues mais de um no endereço cadastrado, mas porque o contribuinte tem mais imóveis cadastrados no endereço. Temos convicção disso pois todo o material foi conferido, auditado e um relatório elaborado atestando não haver duplicidade”, declarou Luciano Lima, secretário de Finanças, na tarde de ontem.

A questão foi tema de matéria publicada na edição de sábado, 20 de janeiro. De acordo com o secretário, os carnês que os Correios devolvem são conferidos os endereços e enviados funcionários municipais para entregar. “Uma equipe de servidores tem se dedicado a fazer este trabalho. E no caso de ocorrer qualquer divergência sobre as informações que estou apresentando o caminho do contribuinte é ir até a Prefeitura e nos procurar. Isso pode ser feito na Central Agiliza, na Divisão de Receita ou via telefone 4034-7102”, orientou Luciano Lima.

Quanto aos carnês que chegaram aos contribuintes sem a correção do IPTU adicional decorrente do Georreferenciamento, Luciano Lima e Rosângela Gonçalves explicaram que existem duas situações onde isso ocorre. “Os contribuintes que apresentaram contestações através de agendamento já no mês de dezembro de 2017, não foi possível, como alertamos, fazer as correções. Contudo, serão feitas se comprovada a distorção”, afirmaram.

No total, segundo o secretário, foram 9.757 agendamentos que estão ainda sendo atendidos. Destes aproximadamente 140 estão em reanálise por apresentar incoerências nas informações do proprietário do imóvel e mais de 600 serão vistoriados por servidores e pela empresa Milênio Serviços Técnicos responsável pelo Georreferenciamento.

“O maior problema que estamos enfrentando, no momento, é a ausência do contribuinte que agendou conosco um horário para apresentar a contestação. Temos uma lista de faltas em torno de 15 por dia. Isso é muito ruim pois protela a solução e gera prejuízo, pois o servidor está designado para o atendimento e perde tempo”, reclamou o secretário.

Até ontem, de acordo com o secretário, mil contribuintes já haviam sido atendidos mediante agendamento.

NOTA DA REDAÇÃO – A Gazeta Bragantina ratifica todas informações publicadas na edição de sábado, 20, em reportagem sob o título “Carnês do IPTU em duplicidade geram reclamações”, principalmente porque comprovou a existência de emissão dupla de carnês do mesmo imóvel.