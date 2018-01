Escolha da corte dá início aos eventos carnavalescos

A escolha da corte do Carnaval 2018, realizada na noite de sábado, 20, no Ginásio ‘Lourenção’, deu início as festividades carnavalescas na cidade.

Realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o evento contou com 18 concorrentes, sendo nove para o título de Rainha, quatro para Sambista de Ouro e cinco para Rei Momo.

A corte do Carnaval de 2017 e os pavilhões das escolas de samba Júlio de Mesquita, Império Jovem, Fraternidade, Acadêmicos da Vila, Unidos do Lavapés, Dragão Imperial e também da Liga Independente das Escolas de Samba de Bragança- LIESB abriram o evento.

Também houve apresentação das baterias das agremiações da Fraternidade, Vila Aparecida, Unidos do Lavapés e Dragão Imperial.

A comissão de jurados foi formada por representantes da FESEC – Federação das Escolas de Samba Entidades Carnavalescas do Estado de São Paulo, que julgaram os quesitos comunicação, postura, elegância, simpatia e domino na arte de sambar.

Os eleitos foram: Rei Momo – Thiago Rufino; Rainha -Vanessa Dias da Silva; 1ª Princesa – Nathalia Caroline de Toledo Pereira; 2ª Princesa – Pamela Andressa da Silva; e Sambista de Ouro – Michael Willian Vergílio de Souza. Os prêmios foram de R$1.000,00 a R$2.000,00.

O evento foi acompanhado pelo vice-prefeito Amauri Sodré da Silva, representando o prefeito Jesus Chedid e secretário de Cultura e Turismo, Cléber Centini Cassali.