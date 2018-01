Bragança volta a sofrer danos com chuva forte

A chuva da noite do sábado, 20 de janeiro voltou a causar transtornos. Mais de 10 locais já mapeados sofreram com alagamentos e destruição pela força das águas. No Jardim São Miguel, como se pode constatar na manhã dessa segunda-feira, 22, a infraestrutura do ribeirão que percorre o bairro não foi capaz de receber com eficiência o volume atípico.

De acordo com boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil e Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, a chuva de moderada a forte, durou pouco mais de uma hora e veio acompanhada de trovões e relâmpagos e com velocidade de vento de 3,3 km/h.

Os alagamentos em vias aconteceram na Rua Francisco Luigi Picarelli, Jardim Santa Helena; no centro, na Rua da Boa Vontade e na Avenida José Gomes da Rocha Leal e no Jardim Califórnia, nas Ruas Caieiras e Otávio Conti; vias da Planejada I; Estrada Sônia Zenorine, Chácaras Julieta Cristina e no Jardim Califórnia, na Rua Ernesto Lo Sardo e na Avenida Alberto Diniz; Rua Silvério Salvador Polidori, Jardim São Miguel, precisamente no cruzamento com a Rua Felicío Tomazetto, onde há uma ponte. Houve obstrução parcial da passagem de água de um lado para outro do córrego, causando assim, o transbordamento do Ribeirão neste trecho e obstruindo a via pública. A área está isolada e as avarias visíveis.

De acordo com a Defesa Civil, não houve nenhum registro de residências e/ou famílias afetadas.