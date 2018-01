Massa Bruta recebe atacante Miguel Bianconi

O Clube Atlético Bragantino contratou o atacante Miguel Bianconi, 25, para a temporada do Paulistão. Ele é um velho conhecido do técnico Marcelo Veiga e já trabalharam juntos no Mogi Mirim, na Série A2.

O atacante foi revelado pelo Palmeiras em 2011, jogou como empréstimo nos clubes Comercial, de Ribeirão Preto, e Chungju Hummel, sul-coreano. De volata ao Palmeiras entre 2014 e 2017, ele foi emprestado ao Ponte Preta, Bonsucesso-RJ, Kamatamare Sanuuki, no Japão. No ano passado ele esteve no Mogi Mirim, onde trabalhou com Veiga, e foi para o Poli Timisoara, na Romênia.

Atualmente no Bragantino, Miguel chega como 14ª reforço e compõe uma equipe de seis atacantes. Ele não atuou na partida contra o Botafogo-SP, mas será uma opção para a partida contra o Santos, na próxima segunda-feira, 22, às 20h, na Vila Belmiro.