Em jogo de estreia, Braga bate Botafogo por 2 a 0

A tão esperada estreia do Massa Bruta em campo contra o Botafogo-SP aconteceu na noite de sexta-feira, às 19h30. O Bragantino levou a melhor em cima do Pantera por 2 a 0, com gol contra de William Oliveira e outro de Matheus Peixoto, no Nabizão.

O técnico Marcelo Veiga escalou a mesma equipe do último jogo-treino contra o Guarani. Foram eles: Alex Alves, Ewerton, Lázaro, Guilherme Mattis, Fabiano, Adenilson, Evandro, Vitinho, Gerley, Léo Jaime e Matheus Peixoto.

O primeiro tempo foi sem emoção, ambas as equipes não estavam agressivas e o Braga tentou criar pelas laterais, nada muito ofensivo. Houve muitas trocas de passes, mas pouco espaços na defesa de ambos os clubes.

Aos 18 minutos, Gerley se chocou bruscamente contra Plínio e ambos precisaram de atendimento médico.

As chances de gol vieram para o Pantera aos 39 minutos, na cobrança de escanteio de Naylhor que cabeceou para fora. No minuto seguinte Wesley cortou a marcação e chutou para o gol, a bola bateu na rede para o lado de fora.

Depois das oportunidades em vão do Botafogo, Evandro aproveitou a bola sobrando na entrada da área e foi de encontro, chutando quase certeiro. Não deu para o Braga, a bola foi reta para a linha de fundo. Fim do primeiro tempo.

Após o intervalo o Braga voltou querendo criar mais. Aos 4 minutos Vitinho cobrou falta pela direita, quem recebeu foi Ewerton e William Oliveira que foram juntos para o cabeceio, William tocou com a cabeça e acabou fazendo gol contra. O camisa 7 foi ao chão e Ewerton saiu correndo para a comemoração.

O segundo gol do Braga veio aos 36 minutos, nesse momento foi possível notar o entrosamento da equipe. Helton Luiz cruzou a área pela lateral direita, mandou a bola para o meio da área onde o William Schuster aproveitou a oportunidade e tocou em direção ao Matheus Peixoto, que tocou com tudo para o gol. Peixoto levou cartão amarelo na comemoração por tirar a camisa.

O Bragantino é o segundo colocado no Grupo A, com três pontos, atrás do Ituano. No Grupo D, o Botafogo amarga a quarta colocação. Na classificação geral, o Braga está em 5º lugar e o Pantera na 14ª posição.

O próximo jogo do Massa Bruta será segunda-feira, 22, contra o Santos, na Vila Belmiro. O Botafogo enfrenta o Palmeiras, no Santa Cruz, às 17h.