Carnês do IPTU em duplicidade geram reclamações

Os carnês do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) chegaram e com estes as reclamações. Em alguns endereços os carnês chegaram em duplicidade e noutros os valores adicionais contestados dentro do prazo foram mantidos. Esta edição do IPTU já nasceu carregada de polêmica quando foram lançados os valores relativos ao geoprocessamento concluído em agosto de 2017.

As promessas dos proprietários de imóveis, que contataram a redação, sobre as discrepâncias nos valores e duplicidade têm conteúdo de desabafo. Vários afirmam que não pagarão o imposto até que a Prefeitura corrija os erros e outros, aqueles cujas contestações sobre os valores adicionais foram aceitas, que vão processar o Município.

Os carnês do IPTU, segundo informações de Luciano Lima, secretário municipal de Finanças, em reportagem de 13 de janeiro, foram entregues pelos Correios. No total 68.808 mil carnês foram emitidos. O cronograma de vencimentos conforme Luciano Lima é seguinte: cota única com desconto de 5% até dia 25 de fevereiro, para a opção de parcelamentos, a primeira parcela vence em 25 de janeiro e as demais todo dia 10 de cada mês com possibilidade de até 12 vezes.

De acordo com o que a Prefeitura havia divulgado no final do ano passado, os valores adicionais decorrentes do Georreferenciamento, fotos aéreas que reavaliaram as áreas construídas nos imóveis para atribuir os novos valores. O estudo detectou 24 mil identificados com irregularidades pelo georreferenciamento, destes, 4 mil foram isentados e mais de dois mil contestaram com razão.

A Prefeitura foi contatada, via assessoria de imprensa, mas não retornou.

SINDICÂNCIA

A Prefeitura acaba de instaurar sindicância administrativa destinada a apurar a responsabilidade pelo excesso de divergências nos dados de medição apresentados pela empresa Milênio Serviços Técnicos contratada, em 2015, para execução do Georreferenciamento. A investigação deverá estar concluída em 60 dias.