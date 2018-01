Sem fiscalização motorista folga

Nos pontos em que a fiscalização falha, o povo abusa. Já é da natureza nacional as ‘tiradinhas’ de vantagens com o ‘jeitinho brasileiro’ e quando não há ostensividade na fiscalização o ambiente fica perfeito para a falta de civilidade. O gramado às margens do Lago do Taboão é patrimônio da cidade. Nenhum morador tem autorização para estacionar o carro no gramado. No fim da manhã e início da tarde de ontem, mais de 13 veículos ficaram estacionados sobre o gramado, em baixo das árvores enquanto um evento televisivo era realizado. Reservas à parte, o problema não é o evento, os agentes responsáveis por manter a lei, a ordem e a proteção do patrimônio não enxergaram a gravidade daquela conduta originalmente não civilizada.