Sindicância pede auditoria sobre contratos de R$116 milhões da ABBC

A contratação da Organização Social de Saúde Associação Brasileira de Beneficência Comunitária – ABBC pela gestão do ex-prefeito Fernão Dias (PT) continua sendo analisada pela Comissão de Sindicância que foi instaurada pela atual administração. A comissão analisou indícios de irregularidades no reconhecimento de dívida, sem qualquer respaldo contratual ou formal, de R$ 8 milhões da Prefeitura para com a ABBC, reconhecida no apagar das luzes da administração passada. Ex- secretários municipais de Saúde e o ex-prefeito Fernão Dias foram citados no relatório por omissão em razão de não ter realizado nenhuma ação para melhorar a gestão dos contratos. Leia matéria na integra clique aqui.