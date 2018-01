Gestor das Fatecs lança plataforma de cursos gratuitos à distância

O Centro Paula Souza (CPS) lançou, nessa semana em sua plataforma vitrual, o curso livre gratuito de Gestão de Conflitos de Ensino a Distância (EaD). “Com duração de 30 horas, divididas em seis aulas, a formação conta com conteúdo interativo para capacitar o estudante em práticas de administração de conflitos e negociação”, explica a assessoria de imprensa o Centro Paula Souza.

Entre os temas abordados na ‘Gestão de Conflitos’ estão situações como por exemplo, processos, atitudes e percepções diante dos conflitos, técnicas de negociação, administração de conflitos e clima organizacional.

O interessado pode se inscrever e estudar a qualquer momento, sem necessidade de processo seletivo.

Basta acessar a plataforma via browser em um computador conectado à internet e se cadastrar com login e senha. Ao final do curso, é feita uma avaliação online para emissão de certificado.

A plataforma de cursos à distância do Centro Paula Souza inclui ainda outros seis cursos livres, como por exemplo, Autocad, Canvas, Gestão de Pessoas, Gestão do Tempo, Mercado de Trabalho e Vendas. “Os conteúdos são dinâmicos, com várias leituras, reflexões, vídeos, jogos, avaliações e exercícios. Lançada em 2015, a plataforma já soma mais de 83 mil inscritos”, observa.

Entre os demais cursos online estão o Telecurso TEC com duração de três semestres para Administração, Secretariado e Comércio; técnicos semipresenciais e online Administração, Comércio, Eletrônica, Guia de Turismo, Informática e Secretariado, nestes o ingresso nessas se dá por meio do Vesibulinho; e Ensino Médio EJA online, a versão completa do supletivo online tem duração de três semestres, apenas os exames para aprovação de módulo são presenciais.