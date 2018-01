Deputado federal destina meio milhão para a saúde de Bragança

O deputado federal Vanderlei Macris foi recebido no Palácio Santo Agostinho na manhã da última quinta-feira, 18, pelo prefeito Jesus Chedid e vice Amauri, para confirmar o empenho de R$ 500 mil reais para a saúde e estreitar a parceria com Bragança Paulista.

A verba será destinada para melhorias das unidades básicas de saúde ESF Henedina Cortez e ESF Saada Nader, além de aquisição de equipamentos como câmaras para conservação de imunobiológicos, veículos, computadores, impressoras para o Centro de Saúde Dr. Lourenço Quilici, ESF Henedina Cortez e ESF Hípica Jaguari.

“Viemos para reafirmar o compromisso de estar junto com a gestão do prefeito Jesus Chedid e saber as prioridades para este ano”, afirmou Macris.

Jesus Chedid apreciou a atitude do deputado e lembrou da herança que a administração do PT deixou para a cidade, uma dívida de R$136 milhões.

Ele ainda cobrou apoio para buscar junto ao governo federal recursos para resolver a questão das enchentes no município e junto ao Ministério da Saúde para a manutenção da UPA Bom Jesus.

Estiveram na visita os secretários, vereadores, chefes de divisão, convidados e a equipe do parlamentar, representada pelo Coordenador Regional, Rodrigo Parras.