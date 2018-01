Projeto da segurança nos eventos pauta reunião

O projeto da segurança no Carnaval/2018 já está na pauta das reuniões entre Prefeitura, Conselho Tutelar, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Civil. Um destes encontros ocorreu na manhã da última quinta-feira, 18 de janeiro, no 34º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM-I).

Na pauta os prazos para apresentação do projeto, assim como das datas para vistorias nos locais onde haverá concentração pública para a folia carnavalesca.