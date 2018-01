Concurso da Corte do Carnaval acontecerá hoje

A partir das 22h, desta sábado, 19 de janeiro, acontecerá o evento de escolha da corte do Carnaval 2018, promovido pela Prefeitura e a Liga Independente das Escolas de Samba.

Para o concurso, 9 moças se candidataram para Rainha, 5 candidatos a Rei Momo e 4 para Sambista de Ouro. Eles desfilarão com trajes sociais e fantasias carnavalescas e serão avaliados por 5 jurados da Federação da Escolas e Entidades Carnavalescas do Estado de São Paulo (FESEC).

Os quesitos para avaliados pelos jurados são: comunicação, postura e elegância, simpatia, domínio da arte de sambar, e para as candidatas à rainha também será avaliada a estética corporal.

O evento acontecerá no Ginásio de Esportes Dr. Lourenço Quilici.

A noite será animada pela baterias das escolas de samba.