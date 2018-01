Sindicância pede auditoria sobre contratos de R$116 milhões da ABBC

A contratação da Organização Social de Saúde Associação Brasileira de Beneficência Comunitária – ABBC pela gestão do ex-prefeito Fernão Dias (PT) continua sendo analisada pela Comissão de Sindicância que foi instaurada pela atual administração.

A comissão analisou indícios de irregularidades no reconhecimento de dívida, sem qualquer respaldo contratual ou formal, de R$ 8 milhões da Prefeitura para com a ABBC, reconhecida no apagar das luzes da administração passada. Agora, a Prefeitura avaliou ser necessário contratar uma auditoria independente para analisar todas as prestações de contas da ABBC, considerando que a comissão concluiu que os contratos, tanto da Atenção Básica, como do UPA/SAMU transcorreram sem a devida gestão e fiscalização, conforme colhido nos depoimentos prestados pelos próprios Secretários de Saúde responsáveis à época, por servidora da Contabilidade e de membros do Conselho Municipal de Saúde. Conforme dados da Secretaria Municipal de Finanças, entre 2013 e 2016 a ABBC recebeu nos dois contratos a quantia de R$ 116.060.965,10.

DEPOIMENTOS- A secretária no período de fevereiro de 2013 a outubro de 2014, Estela Márcia Flores Gianesella, declarou à Comissão de Sindicância que criou comissões de fiscalização e de avaliação, mas que em 20 meses a frente da pasta não recebeu retorno de relatórios e disse ainda, que não era seu papel acompanhar a contabilidade financeira das Notas Fiscais oriundas da ABBC.

O secretário de outubro de 2014 a maio de 2015, Eurico Aguiar e Silva (Frei Bento), prestou depoimento e disse que não conseguiu apropriar-se das contas da gestão de sua antecessora Estela Gianesella e percebeu que havia fragilidade do controle da gestão anterior e que lhe causou dificuldades de controle na continuidade. Informou ainda que assumiu a secretaria sem recursos e que orientava a população ir até o Ministério Público para abrir ação judicial para conseguir medicamentos. A Comissão apurou que Frei Bento, antes de assumir o comando da secretaria, tinha relação trabalhista com a ABBC e logo que deixou o cargo manteve atividades ligadas em locais de atuação da mesma OS.

A secretária no período de maio de 2015 à 30 de dezembro de 2016, Grazielle Cristina dos Santos Bertolini, também deu declarações e disse que deparou com a situação de que não estavam sendo feitos os acompanhamentos previstos em contrato. Informou desconhecer os motivos pelos quais os relatórios das Comissões de Avaliação de Contrato e de Fiscalização não estavam sendo realizados e entregues, nem tão pouco se havia atividade das Comissões. No entanto, a Comissão constatou que Grazielle Bertolini era assessora de Gabinete, lotada na Secretaria de Saúde durante a gestão de Frei Bento, fato que lhe possibilitaria total conhecimento das ações da Secretaria. Embora a mesma tenha negado, a Sindicância conclui que a ex-secretária Grazielle reconheceu tecnicamente e de forma temerária, em documento, a dívida de R$ 8 milhões para com ABBC nos últimos dias da gestão do Prefeito Fernão Dias.

Outro fato considerado relevante pela Sindicância, foi de que a Chefe da Divisão de Gerenciamento e Controle de Serviços da secretaria de Saúde, Rosângela Guimarães Rezende, nomeada em fevereiro de 2015, não atuava de fato na referida Chefia, não cumpria seu expediente no local da Divisão, não assinava folha dos recursos humanos, Notas Fiscais de prestadores, relatórios e nem demonstrativos gerenciais ou outros da Divisão, não fazia apropriação in loco das rotinas de trabalho e não as chefiava, sendo que as funções eram desempenhadas por outra pessoa.

O ex-Prefeito Fernão Dias também foi citado no relatório por omissão em razão de não ter realizado nenhuma ação para melhorar a gestão dos contratos, inclusive se calando diante da condenação da Prefeitura em inúmeras Ações Trabalhistas em razão de solidariedade passiva por reclamações de funcionários das empresas terceirizadas da ABBC.

CONCLUSÃO- A Comissão concluiu que a Prefeitura praticamente entregou os trabalhos de saúde do Município à ABBC e não exerceu a sua função de gestora dos contratos, no acompanhamento, fiscalização, avaliação, análise das contas e verificação mensal, cuja a obrigação maior nestas competências do município, era de seus secretários de Saúde, com a agravante que as denúncias oferecidas pelo Conselho Municipal de Saúde, os apontamentos do Tribunal de Contas, as reclamações dos vereadores e as representações feitas ao Ministério Público, não foram suficientes para sensibilizar os administradores na necessidade de uma melhor gestão dos contatos de saúde celebrados com a ABBC, ficando a Prefeitura de Bragança descoberta de atuação de seus agentes em Contratos que pagaram R$ 116 milhões em pouco mais de 3 anos.

O relatório aponta para sérios indícios de que ABBC executou os contratos sem qualquer gestão e fiscalização de destaque por parte do município na execução dos contratos, com indicação da necessidade de contratação de serviço de Auditoria Independente para apuração e avaliação de todas as prestações de contas, além de encaminhamento ao Ministério Público para ciência, apreciação e providências se entender cabíveis.