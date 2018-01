Rubens Russo Júnior é eleito presidente da LIESB

Na segunda-feira, 15, a Liga Bragantina de Futebol (LIESB), elegeu o novo presidente Rubens Russo Júnior para a gestão de 2018 a 2022. Ele substituiu o Paulinho da Caixa, que esteve à frente da Liga no período de 2014 a 2018.

A chapa “Paz no Futebol” foi eleita por aclamação, com o presidente Rubens Russo Júnior, 1º vice-presidente Rogério Teixeira de Almeida e o 2º vice-presidente Vinícius Jacomeli.

Rubens recordou que o amor pelo futebol amador vem desde criança por influência do pai e prometeu manter o trabalho realizado por Paulinho, além de corrigir falhas. “Estamos confiantes e contentes para fazer o melhor futebol amador”. O ex-presidente Paulinho da Caixa comentou a eleição de Rubens. “Depois destes quatro anos que passamos juntos eu acho que o trabalho deve ser continuado, acertando pontos falhos e buscar aprimorar a Liga. Essa diretoria vem com vontade e força e com certeza farão uma ótima administração”, disse Paulinho da Caixa.

Paulinho também reconheceu o apoio da Prefeitura durante sua gestão e ressaltou que desde a chegada do Secretário Carlos Alberto de Souza (Carlinhos), a relação com a Secretaria de Juventude, Esportes e Fazer (SEMJEL), começou a caminhar.

Em 2018 haverá o Campeonato Menor, com o apoio da SEMJEL. O calendário da LIESB já está definido e pode ser acessado por meio do site http://www.ligabragantina.com.br/