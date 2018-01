Júnior Goiano comenta clima às vésperas do Campeonato Paulista

José Carlos Borges de Araújo Junior, ou Júnior Goiano, 26 anos, concedeu entrevista a reportagem após mais um treino intenso. Ele fez um balanço da temporada passada, comentou o clima da equipe e o que espera para o início do Campeonato Paulista que inicia hoje, às 19h30, no Estádio Nabi Abi Chedid.

Às vésperas do início do Paulistão, ele disse que a ansiedade sentida pelo elenco é natural, e seguem sempre com a expectativa de começar bem e se manter na Série A1.

O zagueiro recordou que na temporada passada teve poucas oportunidades devido ao desempenho de Giba e Guilherme Mattis. Agora que o Massa Bruta não conta mais com Giba, Goiano está otimista com a oportunidade de aproveitar a brecha na titularidade e mostrar ser merecedor. “Procuro trabalhar firme para isso, estou correndo atrás da minha vaga, e quem só tem a ganhar é o Bragantino com tudo isso”.

E falando em desempenho pessoal, ele também comentou sobre sua preparação física “Pessoalmente me vejo muito bem pelos trabalhos que estamos tendo desde o final de novembro, estou com força, claro que cada um está sofrendo a sua forma, porque o professor tem uma maneira de trabalhar, com esquema tático diferente, mas a gente vai se encaixando”.

Aos 26 anos ele sente que vem conquistando seus objetivos pessoais e mostrou que quando se trata de time o objetivo deve ser coletivo. “O futebol não depende apenas de você, não é um sonho nem um objetivo pessoal, é sempre em grupo, então por mais que você trace metas você não consegue fazer tudo sozinho, você sempre vai depender de outros, então a gente sempre procura conversar, animar quando alguém está desanimado ou triste, por que dependemos um do outro”, revelou.

O clima entre os jogadores é muito bom, a união da equipe tem sido notada durante os treinos. “Desde o ano passado nosso grupo tem sido muito bom, nós conseguimos formar um verdadeiro grupo de amigos, nós corremos muito pelo outro. O pessoal que chegou é muito gente boa e estamos fazendo amizades aqui além do futebol”, finalizou.