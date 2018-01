Paulistão: Bragantino estreia hoje contra o Botafogo-SP

O Clube Atlético Bragantino estreará hoje no Campeonato Paulista contra o Botafogo-SP, às 19h30, no Estádio Nabi Abi Chedid.

Às vésperas do Campeonato Paulista, o Alvinegro tem feito os treinos e concentração na HWT Sports, e intensa preparação física na parte da manhã nas dependências do Nabizão. O técnico Marcelo Veiga veio fazendo ajustes finais para enfrentar o Botafogo, que está há 10 anos na elite do Paulistão.

“A gente tem que intensificar a parte técnica para buscarem o ideal. É nesses treinamentos que acabamos corrigindo e adequando a situação de jogo. Aos poucos a gente vai identificando aquilo que será bom para a equipe para o início da competição”, disse Marcelo Veiga.

Histórico – Marcelo Veiga chegou no Bragantino na reta final da Série C com o Bragantino na zona de rebaixamento e conseguiu salvar o Massa Bruta da degola na última rodada. Com o final da temporada a diretoria dispensou cerca de 15 atletas. Logo depois do sorteio de grupos, onde o Braga foi sorteado no “Grupo A” junto com Corinthians, Linense e Ituano, Veiga foi confirmado técnico da equipe e pode começar os preparativos para viabilizar um Massa Bruta equilibrado para o início do Campeonato Paulista.

Rafael Chorão e Edson Sitta, ex-capitão do clube, foram contratados pelo Água Santa. Com a divulgação da tabela do Paulistão, a estratégia do clube seria de surpreender e focar nos primeiros resultados. Veiga assistiu um pouco do Campeonato Pernambucano entre Santa Cruz e Náutico.

Os primeiros reforços foram Alvez Alves (goleiro), Clayton (volante), Ewerton (volante), Vitinho (meia), Lázaro (zagueiro), Evandro (volante), Bruno Sávio (atacante), William Schuster (volante), Mateus Pasinato (goleiro), que já saiu, Helton Luiz (meia), Gerley (lateral esquerdo), Diego Macedo (lateral-direito) e Patrick Mota (volante). Nomes ainda não oficializados pelo clube são Rafael Silva e Raniel.

Três jogos-treinos foram realizados, o primeiro contra o Rio Claro e o segundo pelo Juventus resultaram em empate, por 1 a 1. O terceiro contra o Guarani, revelou um time centrado em campo que venceu por 2 a 1.

Novas regras – Lembrando que a partir de 2018 passaram a valer novas regras. Jogadores devem ter 16 anos completos nascidos até 1997, estar registrado pelo clube sem empréstimos, por no mínimo 12 meses, ter participado de competição de base da FPF em 2017 ou antes, 26 atletas por equipe (sendo três goleiros e 23 de linha), além de cartões amarelos que serão zerados ao término da primeira fase.

Serão distribuídos R$ 11 milhões em premiação para quem levar a taça, mesmo valor do ano passado. O campeão fatura R$ 5 milhões.

O Massa Bruta foi rebaixado em 2015 e agora retorna a elite do Paulistão com expectativas de chegar as quartas de final. Atualmente o elenco atravessa uma fase com nomes de destaque como: Guilherme Mattis, Mateus Peixoto, Léo Jaime, William Schuster, Vitinho e Evandro.