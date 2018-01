Nipo promove 1º Encontro de Cosplay no Shopping

O grupo Seinenkai da Associação Central Nipo Brasileira da Região Bragantina, em parceria com a Associação dos Lojistas do Shopping e Bragança Garden Shopping estão promovendo o 1º Encontro Cosplay, neste sábado, 20, a partir das 14h, no Bragança Garden Shopping.

Quem for de cosplay poderá concorrer a brindes e ao Concurso Cosplay, marcado para as 17h, que premiará em dinheiro os três primeiros colocados em duas categorias sendo ‘Desfile’ (3º lugar: R$ 100; 2º lugar: R$ 200 e 1º lugar: R$ 300), e ‘Apresentação’ (2º lugar: R$ 100,00 e 1º lugar: R$ 200,00). O candidato deverá seguir as regras previstas no edital, disponível na página oficial do evento no Facebook. Para mais informações, acesse: https://www.facebook.com/encosplay/.