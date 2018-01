Defesa Civil divulga relatório de ocorrências

A Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil e Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil divulgou o relatório das ocorrências registradas na noite de terça-feira, 16. Por volta das 20h40 houve uma pancada de chuva de moderada para forte, com cerca de 6,7 mm, acompanhada de trovões e relâmpagos e com velocidade de vento de 9,7 km/h.

Devido a esta precipitação em um curto espaço de tempo, aproximadamente 30 minutos, houve acúmulo de água na rua Francisco Luigi Picarelli, no Jardim Santa Helena, que necessitou de isolamento temporário até que toda água acumulada no local escoasse. Nenhuma residência e/ou família foi afetada. Nas áreas mais críticas e mapeadas, não foram constatados nenhum tipo de ocorrência.

Por volta das 22h40, após o término da chuva, a Defesa Civil foi acionada para verificação de pessoas em possível situação de risco no bairro Chácaras Fernão Dias, próximo a uma Igreja. Ao chegar no local, a equipe constatou diversas pessoas e cerca de 15 veículos aguardando para atravessar uma ponte que estava tomada por enxurrada devido ao transbordo daquele ribeirão, que passa pela divisa do município de Bragança/Atibaia. Após o fluxo e o nível da água diminuírem, por volta das 1h45, a equipe efetuou a transposição das pessoas que estavam sem veículo para o outro lado da ponte.

No trajeto para o bairro Chácaras Fernão Dias, foi visualizado cerca de oito árvores caídas que estavam obstruindo, parcialmente, a Avenida Dom Pedro I. Para efetuar a desobstrução e remoção das árvores a Secretaria Municipal de Serviços foi acionada.

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil trabalhou de forma conjunta com a Guarda Civil e Secretarias de Ação e Desenvolvimento Social e de Serviços, realizando ações de forma preventiva e assistencial.