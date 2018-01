Executivo estuda oferecer merenda escola para rede estadual

A administração municipal informou nesta semana que realiza reuniões e estudo visando a retomada da merenda escolar na rede estadual de ensino, por meio de um convênio com o Governo do Estado de São Paulo.

Em Bragança, o convênio não foi renovado no início de 2016, deixando cerca de 13 mil alunos recebendo apenas a chamada “merenda seca”, quando são servidos itens como bolachas, barras de cereal e suco.

Pensando em manter a qualidade da alimentação da rede estadual de educação, a administração está trabalhando para retomar o convênio e garantir na merenda refeições completas, seguindo um cardápio variado, conforme é distribuída hoje nas escolas municipais.

Com o repasse oferecido pelo Estado, somado aos recursos oriundos do Governo Federal, ainda é inferior ao custo para a manutenção desse serviço. A Prefeitura estuda uma forma de contrapartida do Governo.

CRECHES– Em reuniões com o Secretário de Educação do Estado, José Renato Nalini, e com o presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), João Cury Neto, a administração está pleiteando a liberação de três creches que já foram solicitadas em 2017 e os projetos já foram entregues. Com a liberação dessas três creches, Bragança conseguiria atender toda a demanda da rede e zerar o déficit por vagas em creches.

Na última reunião realizada na segunda-feira, 15, na Prefeitura, o prefeito Jesus Chedid, vice Amauri Sodré, equipe de profissionais da Secretaria de Educação e o Dirigente Regional de Ensino, Adilson Condesso, alinharam os detalhes para viabilizar a retomada do convênio mediante essa contrapartida do Governo Estadual. O Dirigente Ensino se comprometeu a levar essa proposta à Secretaria de Educação do Estado.