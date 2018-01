SEMADS adquire novos equipamentos

A Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS) comprou equipamentos para o Centro de Convivência do Idoso, Cadastro Único e o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do bairro Águas Claras.

Para o Centro de Convivência do Idoso foram adquiridos fichários de aço, estações de trabalho, cadeiras giratórias, estantes para biblioteca, escrivaninhas para computador, armários de aço, mesas de refeitórios, batedeira, multiprocessadora, mini system CD MP3, microfone sem fio, televisor, projetor multimídia, ventiladores tipo torre, cadeiras fixas, armários de escritórios com duas portas, armário em MDF para cozinha e computadores desktop. Os materiais visam melhorar a infraestrutura do local no atendimento as pessoas assistidas. No Cadastro Único houve a aquisição de telefones sem fios, cadeiras giratórias, cadeiras fixas, estações de trabalho e computadores desktop, que vão contribuir com a organização do local e nos atendimentos à população bragantina.

Já no CRAS do bairro Águas Claras, os equipamentos adquiridos foram: cadeiras secretárias, arquivos de aço, mesa para reunião oval, estações de trabalho, cadeiras giratórias, estantes para biblioteca, armários de aço, armário de aço com três portas para cozinha, geladeira 207 litros e computadores desktop.

Foram mais de R$200 mil em investimentos, sendo R$200 mil de emendas parlamentares estaduais de 2014, recuperadas pela administração, e R$36 mil do Governo Federal, recursos oriundos do IGD (Índice da Gestão Descentralizada), transferidos pelo Ministério de Desenvolvimento Social. Os 257 novos equipamentos adquiridos visam melhorar os espaços de convivência e de trabalhos dos locais contemplados.