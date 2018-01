Colégio São Luiz: Recuperação que exigirá mais do que obras

A reforma e restauração do prédio do antigo Colégio São Luiz e Theatro Carlos Gomes vai exigir mais do que obras para a conclusão do projeto. Muitas tratativas políticas estão em andamento para manter os convênios perdidos. E tudo deve ser feito antes da chegada do período eleitoral quando os governos estaduais e federais são impedidos de repassar dinheiro para os municípios.

Em 2010, quando a Prefeitura aprovou o projeto junto ao Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Cidades Estâncias (Dade), o projeto estava orçado em R$ 8 milhões aproximadamente. O projeto visa reformar e restauro para transformar o prédio histórico em Centro Cultural e sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O não cumprimento do cronograma levou o governo do estado a quase que anular convênio.

Entretanto, ao que parece e segundo declarações do deputado estadual Edmir Chedid, o governador Geraldo Alckmin deve assinar a retomada do convênio até o mês de março. Até lá o que se pode observar é uma movimentação tímida de trabalhadores que cumprem tarefas de contenção para evitar a ruina do prédio que pertence ao patrimônio histórico e cultural de Bragança Paulista.

Uma avaliação feita por especialistas no final de 2017 concluiu que há risco de desabamento do prédio caso não sejam retomados os serviços de forma efetiva e com maior número de trabalhadores.