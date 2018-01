Mutirão de serviços gerais: Terrenos particulares sujos terão multa

O mutirão de serviços gerais capitaneado pela Secretaria Municipal de Serviços, iniciado na última segunda-feira, 15 de janeiro, vai reformar guias e sarjetas, tapar buracos, recuperar Ciles, limpar bueiros e terrenos. Neste último, aliás, os proprietários de lotes sujos serão multados se não procederem na limpeza e proteção dos imóveis.

O serviço foi inspecionado pelo prefeito Jesus Chedid, na tarde de ontem. E durante esta visita ás obras ele e o secretário municipal de Serviços, Aniz Abib Junior, explicaram que a frente de trabalho reúne 85 funcionários, máquinas, caminhões e outros. “Nós começamos pela zona norte por considerarmos estar em situação bem crítica, mas faremos o mesmo em toda a cidade. Toda a empreita é financiada com recursos da Prefeitura”, contaram.

Nesse primeiro lote de bairros a serem limpos estão, além do Jardim Águas Claras, os conjuntos habitacionais Henedinta Cortez, Bragança FI e FII, Hípica Jaguari, Jardim da Fraternidade e adjacências. “Durante o desenvolvimento do mutirão vamos fiscalizar todos os terrenos baldios e notificar os proprietários para quem em 15 dias procedam a limpeza e segurança. Se não o mesmo não tomar as providências será multado”, enfatizou o secretário.

Para ajudar a população o prefeito Jesus Chedid anunciou que os moradores podem remover os inservíveis de casa, providenciar as limpezas e pedir ajuda para remoção, durante o mutirão. “Nosso objetivo e melhorar a cidade e a vida dos moradores. Por isso, precisamos de colaboração até porque este trabalho tem a ver também e acima de tudo com a saúde pública. Pois o princípio da saúde geral e higiene”, finalizou.

O secretário não quis adiantar para que lado irá assim que terminar o trabalho no Jardim Águas Claras, mas garantiu que seguirá em frente com a limpeza.